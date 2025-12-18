Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della Supercoppa e ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Credo sia forte il Bologna, outsider tra le quattro. Le ultime sfide col Bologna l'Inter ci ha sempre rimesso, ma la vedo in finale e vittoriosa. Dall'altra parte vedo il Napoli indietro per l'emergenza infortuni, quindi i rossoneri sono avanti. In generale mi sembra lo stato di forma dell'Inter migliore. E credo che Lautaro possa essere il protagonista".
ultimora
Impallomeni: “Supercoppa? Inter favorita e vi dico chi sarà il protagonista. Frattesi…”
Chi può trarre conclusioni positive per il campionato?—
"E' più un intralcio, ma nessuno lo dirà. Messo in mezzo alla stagione è simbolico, crea però dei fastidi".
Ad oggi quali sono le sue quote scudetto?—
"Nell'ultimo periodo sono salite le quotazioni dell'Inter. Lo scorso anno l'Inter non aveva alternative, faceva giocare sempre gli stessi, adesso invece le alternative ci sono. Ed è merito di Chivu, che comunque è un ottimo allenatore ma ancora deve dimostrare. Il Milan è da calcolare perché c'è Allegri, prima era avanti ora è alla pari con l'Inter. Il Napoli è poco al di sotto. La Roma è l'outsider, ma attenzione, perché può fare di tutto. Se ti gira tutto bene, è lì. La Roma non è l'Atalanta...".
Frattesi uomo mercato:—
"Ha giocato molto poco. Chivu quest'anno sta valorizzando tanti calciatori ma Frattesi mi pare meno scelto degli altri, è indietro nelle gerarchie. Lo scorso anno era il dodicesimo, quest'anno è più indietro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA