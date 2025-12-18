Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della Supercoppa e ha detto la sua sulla lotta scudetto

Gianni Pampinella Redattore 18 dicembre 2025 (modifica il 18 dicembre 2025 | 00:02)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della Supercoppa e ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Credo sia forte il Bologna, outsider tra le quattro. Le ultime sfide col Bologna l'Inter ci ha sempre rimesso, ma la vedo in finale e vittoriosa. Dall'altra parte vedo il Napoli indietro per l'emergenza infortuni, quindi i rossoneri sono avanti. In generale mi sembra lo stato di forma dell'Inter migliore. E credo che Lautaro possa essere il protagonista".

Chi può trarre conclusioni positive per il campionato? — "E' più un intralcio, ma nessuno lo dirà. Messo in mezzo alla stagione è simbolico, crea però dei fastidi".

Ad oggi quali sono le sue quote scudetto? — "Nell'ultimo periodo sono salite le quotazioni dell'Inter. Lo scorso anno l'Inter non aveva alternative, faceva giocare sempre gli stessi, adesso invece le alternative ci sono. Ed è merito di Chivu, che comunque è un ottimo allenatore ma ancora deve dimostrare. Il Milan è da calcolare perché c'è Allegri, prima era avanti ora è alla pari con l'Inter. Il Napoli è poco al di sotto. La Roma è l'outsider, ma attenzione, perché può fare di tutto. Se ti gira tutto bene, è lì. La Roma non è l'Atalanta...".

Frattesi uomo mercato: — "Ha giocato molto poco. Chivu quest'anno sta valorizzando tanti calciatori ma Frattesi mi pare meno scelto degli altri, è indietro nelle gerarchie. Lo scorso anno era il dodicesimo, quest'anno è più indietro".