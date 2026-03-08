Il Milan ha vinto 1-0 nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan: ecco le parole di Di Canio ai microfoni di Sky

Matteo Pifferi Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 23:30)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato così della vittoria del Milan contro l'Inter nel derby:

"Non sono nella loro testa ma mi sembra strano che accada sempre, anche col Bodo, sembrava la stessa partita di oggi. Inter sterile, tanti passaggi facili, a 2 km/h per mantenere il possesso. Pensavo alla stessa partita col Bodo, serviva l'errore grave che era capitato ad Akanji, Mkhitaryan sbaglia e finalizza male, poi prende un gol banalissimo.

A campo aperto e a difesa schierata, Luis Henrique si addormenta, non si accorge di Estupinan. Pensavo proprio a loro due, chi avrebbe fatto il primo errore tra Estupinan e Luis Henrique. Luis Henrique ha lasciato il buco, è fermo, anche contro la Juve era due metri dietro gli altri.

Non è applicato al massimo, così come Estupinan che si è fatto espellere col Napoli, si è addormentato. Luis Henrique non sbaglia perché ha paura, sbaglia perché è sudamericano, è leggiadro, è così. Ha gamba, piede educato ma in fase difensiva proprio... gli si deve insegnare l'ABC"

L'Inter è stata sterile ma il Milan ha fatto solo il gol, non ha preso mai la porta, ancora peggio. Questa dovrebbe dare la forza all'Inter, ha mantenuto invece il possesso per la paura di non lasciare il campo alle spalle"