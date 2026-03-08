Intervenuto negli studi di DAZN, Bobo Vieri , ex calciatore, ha analizzato così il derby perso dall'Inter contro il Milan : "Campionato riaperto? Sì. Il campionato non è mai stato chiuso neanche a 10 punti: ci sono tante partite da giocare, nel calcio può succedere di tutto.

Lautaro-Thuram sono la coppia più forte del campionato, Calhanoglu comanda il gioco e quando non c'è l'Inter fa fatica. Mano di Ricci? Per me è rigore: è come la vedo io. Non è un po' troppo largo? Non è attaccato il gomito al corpo: mi sembra aperto e non lo dico da tifoso interista. A me sembra largo, poi non lo so".