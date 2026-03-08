FC Inter 1908
Vieri: “Mano di Ricci? Per me è rigore, non è attaccato al corpo: mi sembra largo”

Intervenuto negli studi di DAZN, Bobo Vieri, ex calciatore, ha analizzato così il derby perso dall'Inter contro il Milan
Marco Astori
Intervenuto negli studi di DAZN, Bobo Vieri, ex calciatore, ha analizzato così il derby perso dall'Inter contro il Milan: "Campionato riaperto? Sì. Il campionato non è mai stato chiuso neanche a 10 punti: ci sono tante partite da giocare, nel calcio può succedere di tutto.

Lautaro-Thuram sono la coppia più forte del campionato, Calhanoglu comanda il gioco e quando non c'è l'Inter fa fatica. Mano di Ricci? Per me è rigore: è come la vedo io. Non è un po' troppo largo? Non è attaccato il gomito al corpo: mi sembra aperto e non lo dico da tifoso interista. A me sembra largo, poi non lo so".

