Paolo Di Canio, nella sua analisi sui problemi dell'Inter, ha sottolineato un particolare aspetto: "Io vedo all'Inter, in piccolo, quello che è successo al Manchester City l'anno scorso. Nessuno ha più paura dell'Inter, anche se domina la partita e va sopra di due gol, io so che ti posso fare due gol e ti riprendo. Succedeva al City nel periodo nero, io all'Inter vedo la stessa cosa, non hanno più paura dell'Inter".