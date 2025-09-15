Paolo Di Canio, nella sua analisi sui problemi dell'Inter, ha sottolineato un particolare aspetto: "Io vedo all'Inter, in piccolo, quello che è successo al Manchester City l'anno scorso. Nessuno ha più paura dell'Inter, anche se domina la partita e va sopra di due gol, io so che ti posso fare due gol e ti riprendo. Succedeva al City nel periodo nero, io all'Inter vedo la stessa cosa, non hanno più paura dell'Inter".
Di Canio: “Nessuno ha più paura dell’Inter, neanche quando domina. Vedo la sindrome City”
L'ex attaccante sottolinea un particolare aspetto riguardante i nerazzurri, sconfitti anche a Torino contro la Juventus
