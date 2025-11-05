FC Inter 1908
Di Canio: “L’Inter non può prendere un gol così! E Chivu secondo me non sta…”

Di Canio: "L'Inter non può prendere un gol così! E Chivu secondo me non sta…"
Soffrendo più del previsto, l'Inter di Chivu batte a San Siro il Kairat Almaty in Champions e vola a punteggio pieno a quota 12
Marco Macca
Marco Macca 

Soffrendo più del previsto, l'Inter di Chivu batte a San Siro il Kairat Almaty in Champions e vola a punteggio pieno a quota 12. Questa l'analisi di Paolo Di Canio:




"Se non puoi fare tanti gol, almeno non devi prendere un gol del genere. Lì c'erano dei giocatori dell'Inter che sono andati leggeri. Dumfries, per esempio, solitamente è molto attento, in quell'occasione è fermo. Non puoi prendere un gol così. In questo modo rischi di impiccarti la partita da solo: potevi andare 3-0 e invece sei 1-1 e ti riduci a fare degli scatti che possono anche farti fare male. Il gol preso non è da squadra importante".




"Le parole di Chivu sono le parole di una persona seria che ha vinto il Triplete, è abituato a questi livelli qui. Lui è abituato alla fame di vincere ogni giorno e non la sta vedendo. Mi piace tantissimo la comunicazione di Chivu. Questa fame deve arrivare e qualcuno gliela deve dare. Perché poi a Verona rischi di allontanarti dalla vetta e stasera rischi di impiccarti una partita quando arrivano le 4 difficili".

(Fonte: Sky Sport)

