Maicon duro: “Atteggiamento non da squadra che ha fatto 2 finali in 3 anni. Lautaro deve…”

“Stava diventando una gara difficile, la vittoria è la cosa più importante, sono 4/4. Loro in contropiede sono stati pericolosi. Le cose non sono andate come erano state preparate, l'atteggiamento non è stato quello di una squadra che ha fatto 2 finali in 3 anni. In Champions bisogna dimostrare ogni partita, come ha detto Carlos Augusto.