L'ex terzino dell'Inter Maicon a Prime Video ha commentato così la vittoria della squadra di Cristian Chivu in Champions League contro il Kairat:
Maicon duro: “Atteggiamento non da squadra che ha fatto 2 finali in 3 anni. Lautaro deve…”
L'ex terzino dell'Inter Maicon a Prime Video ha commentato così la vittoria della squadra di Cristian Chivu in Champions contro il Kairat
“Stava diventando una gara difficile, la vittoria è la cosa più importante, sono 4/4. Loro in contropiede sono stati pericolosi. Le cose non sono andate come erano state preparate, l'atteggiamento non è stato quello di una squadra che ha fatto 2 finali in 3 anni. In Champions bisogna dimostrare ogni partita, come ha detto Carlos Augusto.
Gol di Lautaro da capitano vero, non molla mai, vuole trasmettere l'orgoglio. Deve essere sempre in campo lui per la grinta che ha".
