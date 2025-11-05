A Prime Video, l’ex centrocampista Massimo Ambrosini ha commentato così il successo dell’Inter in Champions League contro il Kairat

“Gol preso con troppa facilità, l’Inter si è complicata la vita, c’è stata troppa superficialità. Vittoria meritata ma più sudata di quello che ci si poteva aspettare.

Pio Esposito ha fatto una buona partita, la cosa più importante di stasera comunque è essere a punteggio pieno in Champions. Disattenzione difensiva? Mi fermerei a pensare agli ultimi 20 minuti del primo tempo, con tanti errori tecnici e frenesia, poteva essere gestita meglio”.