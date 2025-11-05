Di Canio: “Mi sono rotto di certe frasi. Stasera l’Inter dopo 30′ deve…”

L'Inter affronta il Kairat Almaty a San Siro in Champions League in un impegno sulla carta molto abbordabile per i nerazzurri. Ne ha parlato Paolo Di Canio a Sky Sport prima del fischio d'inizio:
"Lautaro secondo me è uno di quelli che dice al mister di voler giocare perché vuole segnare. E' vero che le partite sono tutte difficili, ma mi sono anche un po' rotto. L'Inter gioca contro il Kairat, che viene da 9 ore di volo, e dopo 30' deve stare 2-0 e gestire, palleggiando con qualità".
"Altrimenti non cresciamo, se diamo un messaggio diverso rispetto alla squadra che nelle ultime tre stagioni è arrivata in finale due volte. Solo de Vrij e Frattesi sono riserve stasera. E' una questione di motivazioni: in Champions non hanno mai sbagliato l'approccio, in campionato a volte sì perché magari si sentono più forti".
