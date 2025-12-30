FC Inter 1908
Cucciari: “Inter e Napoli per lo scudetto: ma se devo scegliere allora dico…”

Alessandro Cucciari, allenatore, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così della corsa scudetto
Marco Astori
Alessandro Cucciari, allenatore, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così della corsa scudetto: "Napoli e Inter è chiaro che siano le favorite e lotteranno per lo Scudetto. Se devo scegliere, allora metto Conte, che è un animale da spogliatoio".

E il duello Roma-Juve?"La Roma ha perso gli scontri diretti ma sta sempre lì. La Juve ha una serie di partite alla portata? Ok ma non se la porta da casa, sarà comunque difficile".

