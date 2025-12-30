Alessandro Cucciari, allenatore, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così della corsa scudetto: "Napoli e Inter è chiaro che siano le favorite e lotteranno per lo Scudetto. Se devo scegliere, allora metto Conte, che è un animale da spogliatoio".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cucciari: “Inter e Napoli per lo scudetto: ma se devo scegliere allora dico…”
ultimora
Cucciari: “Inter e Napoli per lo scudetto: ma se devo scegliere allora dico…”
Alessandro Cucciari, allenatore, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così della corsa scudetto
E il duello Roma-Juve?"La Roma ha perso gli scontri diretti ma sta sempre lì. La Juve ha una serie di partite alla portata? Ok ma non se la porta da casa, sarà comunque difficile".
© RIPRODUZIONE RISERVATA