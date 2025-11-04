FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Di Gennaro: “Chivu mi piace come parla e la mentalità che ha dato alla squadra. Ho rivisto…”

ultimora

Di Gennaro: “Chivu mi piace come parla e la mentalità che ha dato alla squadra. Ho rivisto…”

Di Gennaro: “Chivu mi piace come parla e la mentalità che ha dato alla squadra. Ho rivisto…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato di Cristian Chivu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Di Gennaro: “Chivu mi piace come parla e la mentalità che ha dato alla squadra. Ho rivisto…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato di Cristian Chivu. Alla domanda chi lo ha sorpreso di più tra Chivu, Allegri e Gasperini, l'ex giocatore non ha avuto dubbi e ha indicato il tecnico nerazzurro come l'allenatore che fin qui stupito maggiormente.

Di Gennaro: “Chivu mi piace come parla e la mentalità che ha dato alla squadra. Ho rivisto…”- immagine 3

"Mi ha sorpreso Chivu, per come è considerato dalla squadra. Ha la squadra forte e mi piace come parla, la mentalità data alla squadra, diversa un po' da quella di Inzaghi. Ho rivisto cattiveria, fame".

(TMW Radio)

Leggi anche
Juve e Napoli, rendimento flop in Champions. Palmeri: “È una vera bestemmia che…”
Mattei: “Conte? Ultimamente coinvolge sempre l’Inter, ecco perché. Sa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA