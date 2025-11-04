Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato di Cristian Chivu. Alla domanda chi lo ha sorpreso di più tra Chivu, Allegri e Gasperini, l'ex giocatore non ha avuto dubbi e ha indicato il tecnico nerazzurro come l'allenatore che fin qui stupito maggiormente.
"Mi ha sorpreso Chivu, per come è considerato dalla squadra. Ha la squadra forte e mi piace come parla, la mentalità data alla squadra, diversa un po' da quella di Inzaghi. Ho rivisto cattiveria, fame".
