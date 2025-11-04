Juventus e Napoli hanno chiuso la prima metà della League Phase con un rendimento ben al di sotto delle attese.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Juve e Napoli, rendimento flop in Champions. Palmeri: “È una vera bestemmia che…”
ultimora
Juve e Napoli, rendimento flop in Champions. Palmeri: “È una vera bestemmia che…”
La Juventus ha 3 punti dopo 4 partite, il Napoli solo 4: entrambe sono lontane dalle prime posizioni. Il commento di Palmeri
I bianconeri, dopo l'1-1 in casa contro lo Sporting, sono addirittura 23° - in attesa delle partite di domani - e a rischio qualificazione ai Playoff mentre il Napoli è 21° con 4 punti, dopo il pareggio senza reti di oggi contro l'Eintracht.
Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha commentato così il cammino delle due squadre italiane in Champions:
"Praticamente solo un miracolo, ma vero, potrebbe qualificare Juventus e Napoli direttamente agli Ottavi.
Che con il calendario che hanno avuto è una vera bestemmia.
Per la Juve anzi ormai ci sono solo i playoff, il Napoli agli Ottavi se le vince tutte e 4"
© RIPRODUZIONE RISERVATA