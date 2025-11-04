Juve e Napoli, rendimento flop in Champions. Palmeri: “È una vera bestemmia che…”

La Juventus ha 3 punti dopo 4 partite, il Napoli solo 4: entrambe sono lontane dalle prime posizioni. Il commento di Palmeri

Juventus e Napoli hanno chiuso la prima metà della League Phase con un rendimento ben al di sotto delle attese.

I bianconeri, dopo l'1-1 in casa contro lo Sporting, sono addirittura 23° - in attesa delle partite di domani - e a rischio qualificazione ai Playoff mentre il Napoli è 21° con 4 punti, dopo il pareggio senza reti di oggi contro l'Eintracht.