Adani: “Avete sentito Chivu? È giusto che Dumfries si incazzi!”. E cita…

A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così di Denzel Dumfries dopo il cambio di sabato contro la Cremonese
A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così di Denzel Dumfries dopo il cambio di sabato contro la Cremonese.

Avete sentito cos’ha detto Chivu su Dumfries? È giusto che si incazzi.

Lo abbiamo detto noi per primi di De Bruyne con Conte, era normale. L’anno scorso Gasperini toglieva Retegui e ora è andato in Arabia per 70 milioni. È giusto incazzarsi quando ti tolgono”, ha detto Adani.

