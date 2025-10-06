A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così di Denzel Dumfries dopo il cambio di sabato contro la Cremonese.
Adani: “Avete sentito Chivu? È giusto che Dumfries si incazzi!”. E cita…
“Avete sentito cos’ha detto Chivu su Dumfries? È giusto che si incazzi.
Lo abbiamo detto noi per primi di De Bruyne con Conte, era normale. L’anno scorso Gasperini toglieva Retegui e ora è andato in Arabia per 70 milioni. È giusto incazzarsi quando ti tolgono”, ha detto Adani.
