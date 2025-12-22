Di Gennaro: “Inter, non sarà facile vincere lo scudetto: la società ha fatto…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista TV, ha parlato a TMW Radio anche dell'Inter che non riesce a vincere gli scontri diretti:
"C'è stato anche un richiamo della società. Vincere lo Scudetto non sarà facile. Ok fissare un obiettivo, ma l'organico ce l'ha e i nuovi si stanno inserendo. L'assenza di Dumfries è tanta roba, ti garantisce anche 7-8 gol l'anno"
Fullkrug per il Milan—
"E' un attaccante strutturato, per il Milan serve e spero che sia un acquisto diverso dagli ultimi. Poi bisognerà capire il ruolo di Pulisic e Leao. Se arriva Fullkrug sarà titolare, quindi Allegri cambierà modulo. Serto se giochi con tre punte qualcuno devi togliere in mezzo, ma chi togli? A me non entusiasma Fullkrug, però vedremo. Il rischio è che rimanga fuori uno tra Leao e Pulisic, con l'ultimo che oggi mi sempre imprescindibile però"
