Di Giovambattista durissimo: “Rigore al Milan ridicolo! Gimenez crolla con simulazione evidente”

Di Giovambattista durissimo: “Rigore al Milan ridicolo! Gimenez crolla con simulazione evidente” - immagine 1
Grosse polemiche per il rigore assegnato al Milan che ha deciso la sfida di questa sera contro la Fiorentina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Grosse polemiche per il rigore assegnato al Milan che ha deciso la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Dopo una leggerissima trattenuta di Parisi su Gimenez, il VAR ha deciso di richiamare l'arbitro Marinelli per rivedere l'azione.

Di Giovambattista durissimo: “Rigore al Milan ridicolo! Gimenez crolla con simulazione evidente”- immagine 2
Getty

Durissimo il commento di Ilario Di Giovambattista in merito: "Il rigore dato al Milan è semplicemente ridicolo. Parisi appoggia la mano su Gimenez che crolla a terra con una simulazione evidente.

Di Giovambattista durissimo: “Rigore al Milan ridicolo! Gimenez crolla con simulazione evidente”- immagine 3
Getty Images

L'arbitro inizialmente lascia andare ma poi viene richiamato dal Var. A quel punto con le immagini rallentate stabiliscono che è rigore. Realizza Leao che così firma la doppietta".

