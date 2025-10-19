Grosse polemiche per il rigore assegnato al Milan che ha deciso la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Dopo una leggerissima trattenuta di Parisi su Gimenez, il VAR ha deciso di richiamare l'arbitro Marinelli per rivedere l'azione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Di Giovambattista durissimo: “Rigore al Milan ridicolo! Gimenez crolla con simulazione evidente”
ultimora
Di Giovambattista durissimo: “Rigore al Milan ridicolo! Gimenez crolla con simulazione evidente”
Grosse polemiche per il rigore assegnato al Milan che ha deciso la sfida di questa sera contro la Fiorentina
Durissimo il commento di Ilario Di Giovambattista in merito: "Il rigore dato al Milan è semplicemente ridicolo. Parisi appoggia la mano su Gimenez che crolla a terra con una simulazione evidente.
L'arbitro inizialmente lascia andare ma poi viene richiamato dal Var. A quel punto con le immagini rallentate stabiliscono che è rigore. Realizza Leao che così firma la doppietta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA