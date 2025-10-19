Continua la crisi senza fine della Fiorentina di Stefano Pioli: il tecnico perde anche la sfida dell'ex contro il Milan a San Siro. Il gol ad inizio secondo tempo di Robin Gosens viene rimontato dalla doppietta di Rafa Leao: ora i rossoneri si trovano in testa alla classifica a 16 punti, a +1 sull'Inter.
