L'interminabile Consiglio comunale che ha portato alla delibera sulla vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan ha anche trasformato leggermente la sostanza della stessa. Le modifiche sono arrivate attraverso alcuni emendamenti approvati. Sette in tutto, a fronte dei duecentotrentanove complessivamente proposti. Undici, invece, i respinti, oltre ai sette ritirati: duecentoquattordici, infine, sono decaduti. Calcio e Finanza ha proposto nel dettaglio i cambiamenti voluti e approvati dalla maggioranza a Palazzo Marino. Ecco come cambia, dunque, il progetto.