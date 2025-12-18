Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve di una delle grandi suggestioni di mercato per i bianconeri, che si incrocia con l'Inter: la possibilità che Davide Frattesi si trasferisca a Torino a gennaio. Questo il pensiero dell'ex calciatore sul nerazzurro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Di Livio: “Frattesi alla Juve? Solo Spalletti sa cosa serve. Io vedrei bene…”
ultimora
Di Livio: “Frattesi alla Juve? Solo Spalletti sa cosa serve. Io vedrei bene…”
Il pensiero dell'ex centrocampista a proposito del calciatore dell'Inter finito nuovamente nel mirino dei bianconeri
"A me Frattesi piace tantissimo, ma non so se sia il tipo giusto per caratteristiche. Potrebbe servire più un organizzatore di gioco come Modric, ma aspettiamo e vedremo che succede. Lasciamo carta bianca a Spalletti, è l'unico che può capire davvero chi serve e chi no".
© RIPRODUZIONE RISERVATA