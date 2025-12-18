FC Inter 1908
Di Livio: “Frattesi alla Juve? Solo Spalletti sa cosa serve. Io vedrei bene…”

Il pensiero dell'ex centrocampista a proposito del calciatore dell'Inter finito nuovamente nel mirino dei bianconeri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve di una delle grandi suggestioni di mercato per i bianconeri, che si incrocia con l'Inter: la possibilità che Davide Frattesi si trasferisca a Torino a gennaio. Questo il pensiero dell'ex calciatore sul nerazzurro:

"A me Frattesi piace tantissimo, ma non so se sia il tipo giusto per caratteristiche. Potrebbe servire più un organizzatore di gioco come Modric, ma aspettiamo e vedremo che succede. Lasciamo carta bianca a Spalletti, è l'unico che può capire davvero chi serve e chi no".

