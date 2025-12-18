Matteo Politano, nel post partita di Mediaset, ha commentato quanto accaduto in Napoli-Milan. Con un focus su un episodio specifico: "Fallo di Rabiot? Dal campo ha fatto male, è un intervento da dietro e la palla non la poteva mai prendere. Accettiamo la decisione dell'arbitro e pensiamo alla partita. Abbiamo fatto una grandissima partita, interpretata a grandissimi livelli, tutti uno-contro-uno su cui siamo stati veramente bravi.

Fase difensiva? In una partita del genere, quando ci metti attenzione e voglia di difendere tutti insieme a partire da Rasmus, si fa difficile per le altre squadre venirci a far gol. Oggi siamo stati perfetti sotto tutti i punti di vista, penso che abbiamo già meritato questa vittoria. Oggi abbiamo messo una grande cazzimma, abbiamo ritrovato le energie e quando stiamo bene fisicamente e mentalmente è dura per tutti quanti".