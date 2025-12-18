Le parole dell'allenatore azzurro dopo la vittoria sul Milan in semifinale di Supercoppa questa sera a Riyadh

18 dicembre 2025

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di Sport Mediaset ha commentato la vittoria contro il Milan in semifinale di Supercoppa e si è proiettato verso la finale in programma lunedì. Queste le sue considerazioni: "Chi preferirei incontrare? Volevamo essere qui per giocarci la finale, l'avevo detto, avevamo uno Scudetto sulla maglia. Non eravamo invitati ma ce la siamo guadagnata la possibilità avendo vinto lo scudetto l'anno scorso. Bologna e Inter sono due squadre molto forti, aspettiamo. Vedremo la partita. Come dico sempre, che vinca il migliore.

Quando giochi ogni tre giorni con pochi calciatori è inevitabile che le energie non siano sempre al massimo, è inevitabile che a volte tu possa accusare delle battute a vuoto. È capitato e capiterà sicuramente in futuro, la situazione non potrà cambiare da qui a un mese. I ragazzi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria, che volevamo difendere lo scudetto che abbiamo sul petto, che eravamo qui non per invito ma perché ce lo siamo guadagnato.

Quando riusciamo a essere squadra, con un'energia che è contagiosa, a prescindere di chi gioca siamo competitivi. Dobbiamo continuare e cercare di andare avanti, anche perché chi era infortunato lo è ancora, però anche i giocatori nuovi sono più coinvolti nel progetto. Come far coesistere Lukaku con Hojlund? Innanzitutto cerchiamo di recuperare Lukaku, ha esperienza internazionale, una carriera importante alle spalle, ha un peso specifico nell spogliatoio. Averlo con noi per esaltare il gruppo è importante per noi. Mi auguro ci siano tante partite da giocare, così può iniziare uno, può iniziare un altro, possono giocare in due attaccanti come abbiamo fatto con Lucca".