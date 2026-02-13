È la zampata di Lautaro Martinez contro l'Udinese a vincere il premio eFootball Goal of the month per il mese di gennaio! Minuto 20. Il filtrante rasoterra di Piotr Zielinski taglia in due la difesa e pesca Pio Esposito, bravissimo a fare scudo col corpo, proteggere il pallone e appoggiarlo con lucidità all’indietro. Sulla traiettoria arriva Lautaro Martínez: controllo elegante, un rapido movimento per spostarsi il pallone sul destro e poi una carezza d’esterno che disegna una parabola imprendibile verso il secondo palo. Una rete di classe pura. Il Toro si arrampica vicino ai tifosi, grida tutta la sua gioia e si lascia avvolgere dall’abbraccio nerazzurro: un momento intenso, autentico, che profuma solo d’Inter.