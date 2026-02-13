Al termine della gara vinta dal Galatasaray contro l'Eyüpspor, l'attaccante ha parlato della sfida contro i bianconeri

Gianni Pampinella Redattore 13 febbraio - 21:49

Il Galatasaray ha sconfitto l'Eyüpspor per 5-1. A rubare la scena è stato Mauro Icardi autore di una tripletta. Al termine della gara, l'ex attaccante dell'Inter ha parlato della sfida contro la Juve: "L'obiettivo della squadra è vincere, sono contento dei miei gol, ma il mio compito è segnare. Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo preso sul serio l'avversario e abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Abbiamo dimostrato di essere pronti per la partita con la Juventus".

"Come attaccante, il tuo obiettivo è battere i record. Sono molto contento del mio nuovo record. Ci sono riuscito in quattro anni. Sono onorato di segnare gol. Sono molto felice che queste storie si aggiungano alla storia del Galatasaray. L'amore dei tifosi per me e per la squadra è meraviglioso. Siamo molto felici, stiamo cercando di ripagarli. Ho trascorso qui quattro anni fantastici... Sono incredibilmente felice per la squadra e per me stesso".

"In Italia ho segnato molti gol alla Juve con la maglia di Sampdoria e Inter. Mi piaceva giocare contro di loro. All'epoca avevano grandi leggende. Ora hanno giocatori diversi e ci prepareremo nel miglior modo possibile. I nostri tifosi rendono questo posto un'atmosfera infernale e dobbiamo sfruttarla al meglio. Vogliamo continuare in Champions League. Vogliamo battere la Juventus".

