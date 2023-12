Di Lorenzo: “Buona partita, Inter grandissima squadra. Scudetto? Distanza ampia”

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro l'Inter : "Al gruppo, sotto l'aspetto dell'impegno, non si può dire nulla. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo potevamo sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Quando poi finisci sotto contro queste grandi squadre è difficile recuperare. Penso che bisogna essere bravi a rimanere in partita fino alla fine. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe, poi è stato difficile gestire la gara. L'aspetto positivo è che stiamo tornati a giocare un bel calcio.

Scudetto? La distanza è ampia, pensiamo partita dopo partita, adesso abbiamo uno scontro diretto contro la Juventus. Inutile pensare troppo in alto. L'Inter? Penso a noi, non ho tempo per guardare le altre. Preferisco guardare in casa mia. Sicuramente l'Inter è una grandissima squadra, con grandi campioni e una grande rosa, sta facendo grandi risultati. Tante volte ti ritrovi sotto in un tempo in cui magari hai fatto bene. Il fattore casa? Dispiace per noi e per i nostri tifosi, dobbiamo tornare a vincere in casa".