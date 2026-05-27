Akanji ha completamente cambiato la difesa, considerando il fatto che poteva giocare in due ruoli su tre. Gila? Sarà quello che avrà più mercato di tutti. Di Palestra bisogna dire che è in rampa di lancio, se migliora negli ultimi 15 metri con assist e gol diventa un calciatore di livello assoluto. Stagione Nico Paz in calando, ma sorprende dal punto di vista organico e atletico perché può giocare anche qualche metro più indietro. Dimarco è stato il giocatore che è stato agevolato di più dal cambio di mentalità dell'Inter perché ha giocato qualche metro più avanti ed è riuscito a snocciolare quei numeri. Lautaro è il termometro emotivo dell'Inter, anche quando non stava bene ma era in campo vibrava qualcosa di diverso, oltre all'aspetto tecnico di cui non c'è nulla da dire.