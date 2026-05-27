Maurizio Compagnoni, su Skysport, ha commentato le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, su Nico Paz che il Real Madrid dovrebbe riacquistare a fronte di una clausola inserita nel contratto del giocatore quando lo ha dato in prestito al club lariano.
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fcinter1908 ultimora Compagnoni: “Nico Paz? Al Real rischia tanta panchina. Meglio un altro anno al Como”
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Compagnoni: “Nico Paz? Al Real rischia tanta panchina. Meglio un altro anno al Como”
Il giornalista ha detto la sua sul possibile rientro al club spagnolo del giocatore che piace pure tanto all'Inter
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«Se Paz ora va al Real, certo che ha tanto di quel talento che può succedere di tutto, per carità, ma rischia di fare tanta panchina se si pensa alla rosa del Real. Puoi crescere all'ombra di certi campioni. Ma secondo me un altro anno al Como, con la possibilità di giocare altre otto gare di Champions League, potrebbe essere utile per lui, per il Como e anche per il Real che poi con un anno di ritardo avrebbe comunque un giocatore già pronto per esprimersi a certi livelli», ha detto il giornalista a proposito del giocatore che piace pure tanto all'Inter.
(Fonte: SS24)
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