Di Marzio svela: “Italiano? Forse l’estate scorsa poteva aspettare l’Inter ma…”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così del momento di crisi del Bologna di Vincenzo Italiano: le sue parole
Marco Astori
Intervenuto durante il podcast "Sky Calcio Unplugged", Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così del momento di crisi del Bologna di Vincenzo Italiano: "Mi sta sorprendendo la fatica che sta facendo il Bologna: di solito le squadre di Italiano negli ultimi anni ci hanno abituato a periodi più ristretti di crisi di risultati.

Getty

Vederlo perdere 3-0 in casa così e cominciare a sentire parlare di Bologna in stato confusionale mi sorprende. E lì torno a quando Italiano l'estate scorsa aveva la possibilità di aspettare Milan e forse Inter, invece ha deciso di rimanere a Bologna".

