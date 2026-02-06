Intervenuto durante il podcast "Sky Calcio Unplugged", Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così del momento di crisi del Bologna di Vincenzo Italiano: "Mi sta sorprendendo la fatica che sta facendo il Bologna: di solito le squadre di Italiano negli ultimi anni ci hanno abituato a periodi più ristretti di crisi di risultati.