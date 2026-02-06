In una lunga intervista a Radio Manà Manà Sport, Radja Nainggolan ha parlato della possibilità di rivedere Francesco Totti alla Roma in qualità di dirigente. Inoltre il belga è tornato sulla sua esperienza all'Inter.
ultimora
Nainggolan: “Oggi varrei 150 mln. Inter? Ecco cosa non funzionò. Mi chiesero se…”
"Parlo da suo amico e da persona neutrale. So che se si parla di Roma si parla di Totti. Sono stato all’Inter e lì c’era Zanetti vicepresidente, non capisco perché il simbolo di una squadra non potrà fare un ruolo così. Con Totti ricresce il brand Roma, sarebbe interessante. Poi è un uomo di calcio, è stato in una sola società, non capisco perché non dovrebbe una scelta giusta“.
Nainggolan in questa Serie A può giocare ancora?
“Qualitativamente sì, perché la qualità della Serie A è veramente bassa rispetto a 10-15 anni fa. Prendendo la Roma di oggi che è comunque una buona squadra, quale giocatore attuale avrebbe giocato ai tempi nostri? Non per attaccare togliere niente ai giocatori attuali, ma il livello è questo. Uno fa 10 partite all'Atalanta e diventa un fenomeno. Per dire, Holm è andato alla Juve, ma non è un nome da Juve, un giocatore da Juve di 10 anni fa perché non c'è di meglio“.
Ma se Koné vale 60 milioni, quale sarebbe stato il tuo valore?
“150. Io sono andato all’Inter per 38 milioni, non scherziamo“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA