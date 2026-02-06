"Parlo da suo amico e da persona neutrale. So che se si parla di Roma si parla di Totti. Sono stato all’Inter e lì c’era Zanetti vicepresidente, non capisco perché il simbolo di una squadra non potrà fare un ruolo così. Con Totti ricresce il brand Roma, sarebbe interessante. Poi è un uomo di calcio, è stato in una sola società, non capisco perché non dovrebbe una scelta giusta“.

“Qualitativamente sì, perché la qualità della Serie A è veramente bassa rispetto a 10-15 anni fa. Prendendo la Roma di oggi che è comunque una buona squadra, quale giocatore attuale avrebbe giocato ai tempi nostri? Non per attaccare togliere niente ai giocatori attuali, ma il livello è questo. Uno fa 10 partite all'Atalanta e diventa un fenomeno. Per dire, Holm è andato alla Juve, ma non è un nome da Juve, un giocatore da Juve di 10 anni fa perché non c'è di meglio“.