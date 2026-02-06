Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, che ha definito il mercato "bastardo"

Marco Astori Redattore 6 febbraio - 15:35

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, che ha definito il mercato "bastardo": "Le parole di Chivu per me sono state travisate: molti hanno visto in quelle parole un attacco all'Inter quando parla di un mercato bastardo.

Mi sono informato, non è un attacco all'Inter: il rapporto tra le parti è straordinario e sta dando risultati. Il mercato bastardo è un modo di dire che certe cose non riescono in base a quelle che erano le aspettative.

Mi avete chiesto se attacca Marotta e Ausilio, esattamente il contrario: c'è un rapporto idilliaco e lui è molto corretto, non va in conferenza per sbattere i pugni sul tavolo per rinfacciare e alzare un processo contro il club. Mi sembra patetico creare problemi rispetto ad un rapporto che fila d'amore e d'accordo".