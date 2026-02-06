FC Inter 1908
Pedullà: “‘Mercato bastardo’ di Chivu un attacco all’Inter? Mi sono informato e vi dico che…”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, che ha definito il mercato "bastardo"
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, che ha definito il mercato "bastardo": "Le parole di Chivu per me sono state travisate: molti hanno visto in quelle parole un attacco all'Inter quando parla di un mercato bastardo.

Mi sono informato, non è un attacco all'Inter: il rapporto tra le parti è straordinario e sta dando risultati. Il mercato bastardo è un modo di dire che certe cose non riescono in base a quelle che erano le aspettative.

Mi avete chiesto se attacca Marotta e Ausilio, esattamente il contrario: c'è un rapporto idilliaco e lui è molto corretto, non va in conferenza per sbattere i pugni sul tavolo per rinfacciare e alzare un processo contro il club. Mi sembra patetico creare problemi rispetto ad un rapporto che fila d'amore e d'accordo".

