Di Michele: “Fabregas? Gesto non bello. Risalta una cosa. Allegri invece devo dire…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, David Di Michele ha parlato della lite post Milan-Como tra i due tecnici
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, David Di Michele ha parlato della lite post Milan-Como tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri. "Il gesto di Fabregas non è stato di certo bello. Fermare Saelemaekers a quel modo è qualcosa che non ti aspetteresti da nessun allenatore".

"Allegri invece devo dire che negli ultimi anni si è costruito un personaggio, ci gioca un po'. Il primo ha sbagliato in un modo e il secondo in un altro. Certo, la cosa che risalta è che a Fabregas non è accaduto nulla mentre Allegri è stato espulso".

(TMW Radio)

