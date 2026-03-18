Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha indicato quali sono stati gli allenatori che in questa stagione hanno inciso maggiormente. "In positivo dico Chivu, che ha fatto molto bene anche per l'eredità che ha avuto. Di certo può ancora crescere, ma finora il bilancio è positivo".

"Per quanto riguarda chi poteva fare di più invece dico Italiano, perché lo reputo un allenatore che può ambire anche ad allenare una big. Comunque anche Fabregas sta facendo un lavoro straordinario, seppur in un club che ha costruito la rosa su misura per le sue idee. Mi incuriosisce perché ha qualcosa che non vedo in altri tecnici e sono anche curioso di vederlo in un big club".