Gianni Pampinella Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 16:16)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato l'eliminazione dell'Inter dalla Champions per mano del Bodo. "Intanto bisogna dire che il Bodo ha dato filo da torcere a parecchie squadre. Nelle ripartenze i norvegesi sono molto bravi e sono un gruppo organizzato, anche se c'è del rammarico. Di certo uscire così, mentre l'anno scorso si era arrivati in finale, deve far riflettere. Ero convinto che a San Siro l'Inter potesse fare meglio e nel primo tempo effettivamente il Bodo era stato schiacciato, ma alla fine sono gli episodi a fare la differenza".

Questa partita ha sancito la fine del ciclo europeo di questa Inter?

"Da una parte sì, perché ciò che è successo la scorsa Estate alla fine avrà delle conseguenze e perché la Champions probabilmente serve anche altro. Da un altro lato però dico di no, perché competere con squadre come Barcellona e Manchester City è difficilissimo a prescindere".

Chivu ha delle responsabilità per le scelte di formazione che ha preso? — "Con tutto il rispetto del Lecce, mi aspettavo che Chivu mettesse dentro il massimo dell'arsenale in Norvegia. Ci fosse stato un big match in campionato avrei capito, ma così meno".

Come si spiega questa involuzione di Thuram? — "Viene da un infortunio e per la sua fisicità cui vuole tempo per tornare in forma. Con il Bodo non mi è neanche dispiaciuto, ma la versione di qualche mese fa avrebbe fatto la differenza. Io però lo considero ancora un giocatore straordinario e ci penserei due volte prima di cederelo".

(TMW Radio)