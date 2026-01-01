"Ha un potenziale enorme, velocità e tecnica sopra la media. E' uno che tra non molto si prenderà la scena", assicura Di Napoli

Matteo Pifferi Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 19:32)

Arturo Di Napoli, ex attaccante tra le altre di Palermo, Inter (nel 1997) e Messina, ha voluto fare un nome di un giovane talento da monitorare e che potrebbe fare il salto in Serie A.

Di Napoli ne ha parlato a tal proposito a TMW Radio: "Ank Asmussen. Ha un potenziale enorme, velocità e tecnica sopra la media. E' uno che tra non molto si prenderà la scena. L'ho visto crescere all'Empoli, dove c'è un settore giovanile molto bene.

E' rimasto fermo dopo il fallimento del Rimini, ma tanti club si stanno interessando a lui. Ci sono delle richieste ma l'Empoli sta valutando di tenerlo in rosa. Anche perché è un club che lavora tanto con i giovani, ha coraggio. Per me è un predestinato".

Anders Ank Asmussen è un centrocampista offensivo (ha giocato anche da ala destra) danese classe 2005 (ha compiuto 20 anni il 30 dicembre), cresciuto nel settore giovanile dell'Horsens prima di approdare all'Empoli nell'estate 2025. In questa stagione ha giocato nel Rimini prima del fallimento del club biancorosso.