In una lunga intervista a Tuttosport, Totò Di Natale ha toccato diversi argomenti. L'ex attaccante ha detto la sua anche sulla lotta scudetto. "Sono sempre innamorato del calcio, mi appassiona vederlo, anche se non è più quello dei miei tempi. In Italia c’è molta meno qualità. Mi piacciono Napoli e Milan, ma occhio all’Inter per lo scudetto. E c’è pure la Roma di Gasperini che mi incuriosisce parecchio".

E la Juve?

«No, non la vedo pronta per lottare per il tricolore. Ma ha i mezzi per arrivare in Champions League e pure per fare molto bene in Europa: i due pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal non sono da buttare. Ovviamente ora le critiche sono fisiologiche: se sei la Juve e pareggi cinque gare di fila un problema c’è. Ma Tudor si riprenderà, ne sono certo».