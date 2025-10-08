FC Inter 1908
Vieri svela: “Ho detto a Dimarco: “Fai cross fuori di testa, torno a giocare!”. E lui…”

Vieri svela: “Ho detto a Dimarco: “Fai cross fuori di testa, torno a giocare!”. E lui…” - immagine 1
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Grande prestazione di Federico Dimarco contro la Cremonese sabato sera: per lui un gol e un assist pennellato sulla testa di Ange-Yoan Bonny.

Vieri svela: “Ho detto a Dimarco: “Fai cross fuori di testa, torno a giocare!”. E lui…”- immagine 2
Getty Images

E' proprio sulla capacità balistica dell'esterno che Bobo Vieri, ex centravanti, si è soffermato al tavolo di DAZN, raccontando anche un retroscena.

Vieri svela: “Ho detto a Dimarco: “Fai cross fuori di testa, torno a giocare!”. E lui…”- immagine 3
Getty Images

"Ma li vedete i cross che fa Dimarco? Credimi, io l'ho visto a scuola l'altro giorno e gli ho detto: "Oh, coi cross che fai tu mi mandi fuori di testa. Vorrei tornare a giocare". E lui rideva. Mette dei cross che è una roba fuori di testa: chi è che c'è che li mette come lui? Per me nessuno in Europa".

