Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, adesso è ufficiale: Momo Salah non ci sarà contro l'Inter. Il Liverpool ha reso noto i 19 giocatori che voleranno a Milano per affrontare i nerazzurri nel sesto turno di Champions League e non ci sarà l'egiziano che paga alcune dichiarazioni al veleno rilasciate al termine della gara contro il Leeds.

"Avevo già detto molte volte che avevo un buon rapporto con l'allenatore, ma all'improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Sembra che il club mi abbia buttato sotto l'autobus. Ecco come mi sento. Penso che sia molto chiaro che qualcuno voleva che tutta la colpa fosse mia", aveva dichiarato Salah.