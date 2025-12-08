Marinozzi: “Chivu contro il Como ha messo in campo la mossa del futuro”

Su DAZN hanno parlato dell'Inter e della vittoria contro la formazione di Fabregas e soprattutto dei meriti dell'allenatore nerazzurro in questa prima parte di campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 00:36)

«Perfetto Calhanoglu per la gestione della palla dell'Inter. Si abbassano, impostano a 4. L'Inter è speciale quando gioca dentro la pressione. Se la vuoi pressare l'Inter devi farlo con grande consapevolezza e non sbagliare mai perché altrimenti ti giocano dentro, dominano e vai in difficoltà».

Andrea Marinozzi a DAZN ha parlato di Inter-Como e di un aspetto tecnico fondamentale della gara, qualcosa di nuovo che Chivu e la sua squadra stanno facendo per portare avanti la loro idea di calcio.

«L'aspetto nuovo di Chivu è che...siamo entrati nel futuro. Una cosa che raccontano sempre a Coverciano ai corsi: pressare con un uomo in più, l'Inter va a pressare con tre giocatori di movimento contro due del Como più il portiere», ha aggiunto il giornalista.

«Lasciano un giocatore in più del Como nella loro metà campo, una cosa che si vede poco ed è una cosa di estremo coraggio da parte dell'Inter senza palla. Non a caso che fa tantissimi recuperi difensivi, che trasforma questi recuperi in tiri e gol. È una qualità in più e ci vuole tanto coraggio», ha sottolineato il giornalista che ha spiegato di aver sentito l'annotazione nella telecronaca di Inter-Como e che era stato Stramaccioni a notare questa novità per la squadra di Chivu.

(Fonte: DAZN)