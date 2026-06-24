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Viviano: “Palestra? Spero che non abbia fatto scelta di soldi. Non sono d’accordo perché…”

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Ospite di Cronache di Spogliatoio, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato del passaggio di Marco Palestra al Chelsea
Andrea Della Sala Redattore 

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Ospite di Cronache di Spogliatoio, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato del passaggio di Marco Palestra al Chelsea che ha beffato l'Inter nella trattativa per l'esterno:

 "Spero che non abbia fatto una scelta economica, non è il momento della sua carriera per farlo e non mi trova d'accordo. Fosse stata un'altra società come l'Arsenal per Calafiori, piuttosto che Liverpool o Manchester City avrei capito. Il Chelsea butta all'aria 10 giocatori all'anno, avrei avuto un po' di paura perché è una società che negli ultimi anni ha dimostrato di non avere grande progettualità.

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Andare all'Inter significa andare nella squadra più forte d'Italia che fa un investimento incredibile per la storia recente del club. Ha venduto il terzino titolare e il posto è tuo. Al Chelsea dopo due mesi può cambiare tutto e ti ritrovi con tanti soldi in tasca, ma ho qualche dubbio. Magari è talmente convinto delle sue qualità e dice se faccio bene lì sono nell'elité del calcio mondiale. Ho dubbi per il fatto che è il Chelsea, non ovviamente per la Premier League. Tanti investimenti del Chelsea sono finiti nel dimenticatoio.

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