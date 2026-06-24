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Sabatini: “Io famoso per downgrade Inter, ma attenzione: portiere non vale Sommer e a destra…”

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Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato della vicenda Palestra e delle ripercussioni sul mercato dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

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Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato della vicenda Palestra e delle ripercussioni sul mercato dell'Inter

Nei giorni scorsi, anche sfidando un po' le opinioni di chi commenta sotto questi video, c'eravamo schierati sul fatto che comunque il prezzo lo fa il mercato, di conseguenza se un giocatore arriva a essere valutato 50 milioni vuol dire che quello è il suo prezzo. Non è tanto, non è troppo, non è poco, non è molto, eccetera eccetera, quello è il suo prezzo. La testimonianza si è avuta con Palestra che il Chelsea ha rilanciato e ha ulteriormente alzato un prezzo che per un ragazzo, dopo una stagione di serie A, sembrava esagerato. Ora, io però dico una cosa, alla fine ci siamo sbagliati, cioè dov'è l'errore? Dov'è l'errore? Perché con un ragazzo che vale così tanto, così tanto, io faccio sempre un conteggio, i giocatori verso i 20-22 anni, 23 anni, così, 5 anni di contratto, devono prendere 5 anni il 10% della valutazione del cartellino, in condizioni normali. Quindi uno che vale 50 milioni, non ti puoi stupire se poi gli danno 5 milioni d'ingaggio. 

Sabatini: “Io famoso per downgrade Inter, ma attenzione: portiere non vale Sommer e a destra…”- immagine 2

Io fossi un giocatore italiano, se c'è la possibilità di andare a giocare in un campionato top, superiore alla Serie A, ma io andrei molto volentieri, ecco. Io in generale per i giovani sono per andare all'estero, perché mi sembra che il sistema sia un po' più fertile in Olanda, in Germania, in Inghilterra, in Francia, ecco. Quindi io sono per quello. 

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Attenzione, perché io che sono famoso, mio malgrado, tragicamente famoso per un'estate per aver detto sono tutti downgrade nell'Inter l 'anno scorso. Adesso, attenzione ai downgrade, poi gli amici di FC Inter 1908, che facciano quel che vogliono, però attenzione, in questo momento il mercato dell'Inter, secondo me, il portiere non vale Sommer, almeno il Sommer dell'anno della finale Champions League, e la sostituzione di Dumfries, un conto se la fai con Palestra, perché secondo me migliori addirittura. Pensa io come stravedevo per Palestra. E un conto se la fai con uno raccattato tra virgolette, oppure, come si dice, riaggiornato, ricodificato, riadattato, com'è che si dice, rinnovato, tipo Luis Henrique. Cioè, sostituire Dumfries è importante. 

Ndoye tatticamente non mi torna. Ma Ndoye gioca a sinistra, eh? Per me è meglio a sinistra, a me piace tantissimo ma gioca meglio a sinistra. Dodò mi piace tantissimo quando attacca, in difesa è un disastro. Alla fine quello meglio è Cambiaso che gioca a destra e sinistra e può essere utile anche nella difesa a 4. Marotta e Carnevali, Ausilio regge il moccolo, rinsaldano la loro vecchia amicizia e fanno questa operazione entro il 30 giugno e magari la Juve prende Frattesi. Se fanno Cambiaso-Frattesi la Juve ha il giocatore per rimpiazzare Thuram. 

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