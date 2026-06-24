Attenzione, perché io che sono famoso, mio malgrado, tragicamente famoso per un'estate per aver detto sono tutti downgrade nell'Inter l 'anno scorso. Adesso, attenzione ai downgrade, poi gli amici di FC Inter 1908, che facciano quel che vogliono, però attenzione, in questo momento il mercato dell'Inter, secondo me, il portiere non vale Sommer, almeno il Sommer dell'anno della finale Champions League, e la sostituzione di Dumfries, un conto se la fai con Palestra, perché secondo me migliori addirittura. Pensa io come stravedevo per Palestra. E un conto se la fai con uno raccattato tra virgolette, oppure, come si dice, riaggiornato, ricodificato, riadattato, com'è che si dice, rinnovato, tipo Luis Henrique. Cioè, sostituire Dumfries è importante.
Ndoye tatticamente non mi torna. Ma Ndoye gioca a sinistra, eh? Per me è meglio a sinistra, a me piace tantissimo ma gioca meglio a sinistra. Dodò mi piace tantissimo quando attacca, in difesa è un disastro. Alla fine quello meglio è Cambiaso che gioca a destra e sinistra e può essere utile anche nella difesa a 4. Marotta e Carnevali, Ausilio regge il moccolo, rinsaldano la loro vecchia amicizia e fanno questa operazione entro il 30 giugno e magari la Juve prende Frattesi. Se fanno Cambiaso-Frattesi la Juve ha il giocatore per rimpiazzare Thuram.
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