Nei giorni scorsi, anche sfidando un po' le opinioni di chi commenta sotto questi video, c'eravamo schierati sul fatto che comunque il prezzo lo fa il mercato, di conseguenza se un giocatore arriva a essere valutato 50 milioni vuol dire che quello è il suo prezzo. Non è tanto, non è troppo, non è poco, non è molto, eccetera eccetera, quello è il suo prezzo. La testimonianza si è avuta con Palestra che il Chelsea ha rilanciato e ha ulteriormente alzato un prezzo che per un ragazzo, dopo una stagione di serie A, sembrava esagerato. Ora, io però dico una cosa, alla fine ci siamo sbagliati, cioè dov'è l'errore? Dov'è l'errore? Perché con un ragazzo che vale così tanto, così tanto, io faccio sempre un conteggio, i giocatori verso i 20-22 anni, 23 anni, così, 5 anni di contratto, devono prendere 5 anni il 10% della valutazione del cartellino, in condizioni normali. Quindi uno che vale 50 milioni, non ti puoi stupire se poi gli danno 5 milioni d'ingaggio.