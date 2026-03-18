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fcinter1908 ultimora Il ‘difensore perfetto’ di Calafiori: cita un interista di oggi! E del passato nerazzurro…

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Il ‘difensore perfetto’ di Calafiori: cita un interista di oggi! E del passato nerazzurro…

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Il difensore perfetto secondo Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana: citato un nerazzurro di oggi
Alessandro Cosattini Redattore 

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Il difensore perfetto secondo Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana. Ospite al podcast Supernova, l'ex Bologna ha 'creato' il suo difensore ideale.

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Getty Images

Ecco tutte le caratteristiche che dovrebbe avere:

Fisico di: van Dijk

Anticipo di: Nesta o Cannavaro

Scivolata di: Maldini

Impostazione di: Bonucci

Colpo di testa di: Sergio Ramos

Piede destro di: Bonucci o van Dijk

Piede sinistro: Bastoni

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