Il difensore perfetto secondo Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana. Ospite al podcast Supernova, l'ex Bologna ha 'creato' il suo difensore ideale.
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fcinter1908 ultimora Il ‘difensore perfetto’ di Calafiori: cita un interista di oggi! E del passato nerazzurro…
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Il ‘difensore perfetto’ di Calafiori: cita un interista di oggi! E del passato nerazzurro…
Il difensore perfetto secondo Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana: citato un nerazzurro di oggi
Ecco tutte le caratteristiche che dovrebbe avere:
Fisico di: van Dijk
Anticipo di: Nesta o Cannavaro
Scivolata di: Maldini
Impostazione di: Bonucci
Colpo di testa di: Sergio Ramos
Piede destro di: Bonucci o van Dijk
Piede sinistro: Bastoni
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