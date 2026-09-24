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I difensori più costosi

VIDEO FCIN1908 / Tinti: "Bastoni resta, Inter è casa sua. Marotta…"

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Sfruttando la sosta per le Nazionali, il portale Transfermarkt ha stilato la top 10 dei difensori più costosi della Serie A, con annesse eventuali variazioni di valore. Una classifica con tanto equilibrio tra club, con Inter, Milan, Juventus e Como che piazzano due calciatori ciascuna, mentre Roma e Atalanta hanno un solo rappresentante. Andiamo ad analizzare questa lista.