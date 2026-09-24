Transfermarkt ha stilato la top 10 per valutazione, con annesse eventuali variazioni di valore
I difensori più costosi
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