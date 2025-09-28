Ancora una volta, Lautaro Martinez si è confermato bestia nera del Cagliari. L’attaccante argentino è diventato un vero e proprio incubo per i sardi, dodici gol in altrettante partite. "Scalpitava per tornare in campo dall’inizio, ma soprattutto per riprendere a segnare. Il vento dell’Unipol Domus ha continuato a scuotere le maglie del Cagliari come il matador con il drappo alla corrida. Lautaro non si è lasciato però sopraffare dalla voglia di segnare ancora. Ci ha provato, riservandosi di mettere anche tanta sostanza al servizio della squadra", sottolinea il Corriere dello Sport.
Lautaro bestia nera del Cagliari. Cds: “Scalpitava per tornare dall’inizio, ma soprattutto…”
L’attaccante argentino è diventato un vero e proprio incubo per i sardi, dodici gol in altrettante partite
"Il problema alla schiena è definitivamente alle spalle: la forma fisica in netto miglioramento è una delle note positive appuntate sul taccuino di Cristian Chivu in vista delle prossime gare. Con il gol di ieri intanto prosegue anche la scalata della classifica marcatori nerazzurri all-time. In questo momento è arrivato al quinto posto a quota 117, alle spalle di Altobelli (128), Nyers (133), Lorenzi (138) e Giuseppe Meazza (197). La vetta rimane lontana, ma il podio è sicuramente alla portata: con l’ennesima stagione da protagonista, confermando i segnali mostrati finora, potrà mettere nel mirino almeno il gradino più basso".
(Corriere dello Sport)
