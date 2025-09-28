L’attaccante argentino è diventato un vero e proprio incubo per i sardi, dodici gol in altrettante partite

Ancora una volta, Lautaro Martinez si è confermato bestia nera del Cagliari. L’attaccante argentino è diventato un vero e proprio incubo per i sardi, dodici gol in altrettante partite. "Scalpitava per tornare in campo dall’inizio, ma soprattutto per riprendere a segnare. Il vento dell’Unipol Domus ha continuato a scuotere le maglie del Cagliari come il matador con il drappo alla corrida. Lautaro non si è lasciato però sopraffare dalla voglia di segnare ancora. Ci ha provato, riservandosi di mettere anche tanta sostanza al servizio della squadra", sottolinea il Corriere dello Sport.