Lautaro bestia nera del Cagliari. Cds: "Scalpitava per tornare dall'inizio, ma soprattutto…"

L’attaccante argentino è diventato un vero e proprio incubo per i sardi, dodici gol in altrettante partite
Ancora una volta, Lautaro Martinez si è confermato bestia nera del Cagliari. L’attaccante argentino è diventato un vero e proprio incubo per i sardi, dodici gol in altrettante partite. "Scalpitava per tornare in campo dall’inizio, ma soprattutto per riprendere a segnare. Il vento dell’Unipol Domus ha continuato a scuotere le maglie del Cagliari come il matador con il drappo alla corrida. Lautaro non si è lasciato però sopraffare dalla voglia di segnare ancora. Ci ha provato, riservandosi di mettere anche tanta sostanza al servizio della squadra", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Il problema alla schiena è definitivamente alle spalle: la forma fisica in netto miglioramento è una delle note positive appuntate sul taccuino di Cristian Chivu in vista delle prossime gare. Con il gol di ieri intanto prosegue anche la scalata della classifica marcatori nerazzurri all-time. In questo momento è arrivato al quinto posto a quota 117, alle spalle di Altobelli (128), Nyers (133), Lorenzi (138) e Giuseppe Meazza (197). La vetta rimane lontana, ma il podio è sicuramente alla portata: con l’ennesima stagione da protagonista, confermando i segnali mostrati finora, potrà mettere nel mirino almeno il gradino più basso".

