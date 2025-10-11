FC Inter 1908
Federico Dimarco non si ferma più: splendido assist anche in Nazionale per il gol di Kean, grande momento per l'esterno dell'Inter
Federico Dimarco non si ferma più. Momento d'oro per l'esterno dell'Inter, che ha regalato uno splendido assist anche in Nazionale.

Suo il passaggio filtrante col suo mancino per Moise Kean in Estonia-Italia, poi l'attaccante della Fiorentina è stato abile a segnare il momentaneo 0-1.

 

