Federico Dimarco non si ferma più. Momento d'oro per l'esterno dell'Inter, che ha regalato uno splendido assist anche in Nazionale.
Dimarco non si ferma più: splendido assist anche in Nazionale per il gol di Kean
Suo il passaggio filtrante col suo mancino per Moise Kean in Estonia-Italia, poi l'attaccante della Fiorentina è stato abile a segnare il momentaneo 0-1.
