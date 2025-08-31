FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Dimarco: “Gran parte della gara dipende da noi oggi! Gestione energie? Cerco sempre di…”

ultimora

Dimarco: “Gran parte della gara dipende da noi oggi! Gestione energie? Cerco sempre di…”

Dimarco: “Gran parte della gara dipende da noi oggi! Gestione energie? Cerco sempre di…” - immagine 1
Federico Dimarco presenta Inter-Udinese ai microfoni di Inter TV: queste le parole dell’esterno nerazzurro prima del match
Alessandro Cosattini Redattore 

Dimarco: “Gran parte della gara dipende da noi oggi! Gestione energie? Cerco sempre di…”- immagine 2
Getty

Federico Dimarco presenta Inter-Udinese ai microfoni di Inter TV. Queste le parole dell’esterno nerazzurro prima del match:

Dimarco: “Gran parte della gara dipende da noi oggi! Gestione energie? Cerco sempre di…”- immagine 3

“Dobbiamo continuare con quello che abbiamo fatto settimana scorsa, con una partita di grande generosità. Udinese forte e fisica, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo lavorato in settimana, gran parte della gara passerà da noi, dobbiamo cercare di fare la partita nella loro metà campo e portare a casa la vittoria.

Gestione delle energie? Io cerco di fare sempre quello che chiede l’allenatore”.

Leggi anche
Dimarco: “Gran parte della gara dipende da noi oggi! Gestione energie? Cerco sempre di…”
Lookman, Capuano stuzzica l’Atalanta: “Viste le cifre del Bayern, secondo logica non dovrebbe…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA