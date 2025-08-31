Federico Dimarco presenta Inter-Udinese ai microfoni di Inter TV. Queste le parole dell’esterno nerazzurro prima del match:
Dimarco: “Gran parte della gara dipende da noi oggi! Gestione energie? Cerco sempre di…”
Federico Dimarco presenta Inter-Udinese ai microfoni di Inter TV: queste le parole dell’esterno nerazzurro prima del match
“Dobbiamo continuare con quello che abbiamo fatto settimana scorsa, con una partita di grande generosità. Udinese forte e fisica, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo lavorato in settimana, gran parte della gara passerà da noi, dobbiamo cercare di fare la partita nella loro metà campo e portare a casa la vittoria.
Gestione delle energie? Io cerco di fare sempre quello che chiede l’allenatore”.
