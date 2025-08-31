Lookman, Capuano stuzzica l’Atalanta: “Viste le cifre del Bayern, secondo logica non dovrebbe…”

Il Bayern Monaco ha presentato un'offerta ufficiale all'Atalanta per Ademola Lookman: il commento di Giovanni Capuano

Il Bayern Monaco ha presentato un'offerta ufficiale all'Atalanta per Ademola Lookman .

Matteo Moretto ha confermato come però si tratti di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 28 mln di euro, cifra molto distante da quanto l'Atalanta abbia chiesto all'Inter nelle scorse settimane.

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, ha commentato così la vicenda:

Il Bayern Monaco ha offerto un prestito oneroso con riscatto fissato a 28 milioni di euro per Lookman. Un mese fa l’Atalanta ha rifiutato 42+3 a titolo definitivo, poi ha messo l’attaccante fuori rosa. Secondo logica, a meno di 45 non dovrebbe nemmeno prendere in considerazione qualunque proposta"