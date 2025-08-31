FC Inter 1908
Lookman, Capuano stuzzica l’Atalanta: “Viste le cifre del Bayern, secondo logica non dovrebbe…”

Il Bayern Monaco ha presentato un'offerta ufficiale all'Atalanta per Ademola Lookman: il commento di Giovanni Capuano
Matteo Pifferi 

Il Bayern Monaco ha presentato un'offerta ufficiale all'Atalanta per Ademola Lookman.

Matteo Moretto ha confermato come però si tratti di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 28 mln di euro, cifra molto distante da quanto l'Atalanta abbia chiesto all'Inter nelle scorse settimane.

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, ha commentato così la vicenda:

Il Bayern Monaco ha offerto un prestito oneroso con riscatto fissato a 28 milioni di euro per Lookman. Un mese fa l’Atalanta ha rifiutato 42+3 a titolo definitivo, poi ha messo l’attaccante fuori rosa. Secondo logica, a meno di 45 non dovrebbe nemmeno prendere in considerazione qualunque proposta"

