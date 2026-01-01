Se la fascia destra dell'Inter rappresenta un punto di domanda, visto il lungo infortunio di Dumfries e le prestazioni altalenanti di Luis Henrique, a sinistra i nerazzurri possono essere più che soddisfatti. Il rendimento di Federico Dimarco, infatti, è decisamente da top e lo confermano anche i numeri.
fcinter1908 ultimora Dimarco, numeri top ma una statistica è impressionante: anche meglio di Yamal e Olise per…
ultimora
Dimarco, numeri top ma una statistica è impressionante: anche meglio di Yamal e Olise per…
Dimarco fin qui ha giocato 22 partite, segnando due gol e fornendo 5 assist ai compagni. Ma c'è un altro dato che impressiona
Dimarco fin qui ha giocato 22 partite, segnando due gol e fornendo 5 assist ai compagni. Ma c'è un altro dato che fa paura, in senso ovviamente positivo. Il laterale nerazzurro è il primo a livello europeo per grandi occasioni da gol create per i compagni.
Ecco la top 6.
© RIPRODUZIONE RISERVATA