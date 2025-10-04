Ai microfoni di DAZN, Federico Dimarco ha commentato così la vittoria dell'Inter per 4-1 contro la Cremonese

Alessandro Cosattini Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 20:13)

Ai microfoni di DAZN, Federico Dimarco ha commentato così la vittoria dell'Inter per 4-1 contro la Cremonese: “Assist a Pio prima e Bonny stasera? Penso che sono prima di tutto due grandissimi ragazzi, si sono integrati subito alla grande. Sono due giocatori forti e si meritano ciò che stanno facendo. Già Thuram a fine primo mi aveva fatto questa battuta: “Sei quello delle prime volte”. Lo avevo fatto segnare con la Fiorentina. Marcus scherza sempre (ride, ndr).

Stiamo lavorando bene dall’inizio, ci sono stati due passi falsi e una squadra come l’Inter non può permetterseli, ma dobbiamo continuare come stiamo facendo. Oggi partita impressionante, siamo stati dominanti, peccato per il gol preso, non volevamo prenderlo. Con la Juve abbiamo fatto una grande gara, siamo ripartiti alla grande in questo ciclo di partite.

Cerco sempre di giocare un tempo di gioco all’avversario io, noi di squadra ne abbiamo tanti e li facciamo bene, mi metto sempre col corpo in modo da avere due o tre giocate diverse.

Due di fila da 90 minuti mancavano da tanto? Eh era un po' tanto. Ho solo risposto ad una domanda. Non posso dire nulla su mister Inzaghi, mi sono trovato benissimo con lui e con il suo staff. Ho solo risposto”.