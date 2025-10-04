FC Inter 1908
Ferrara: "Dimarco tra i top al mondo! Inter dominante, ma c'è questo neo"

In studio a DAZN, l’ex difensore Ciro Ferrara ha commentato la vittoria dell’Inter per 4-1 contro la Cremonese
In studio a DAZN, l'ex difensore Ciro Ferrara ha commentato la vittoria dell'Inter per 4-1 contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Il gol preso nel finale è un neo, ma è un errore del singolo, di Diouf che sbaglia una giocata in uscita.

Ma non cancella la grande prestazione dell’Inter, che ha dominato in lungo e in largo, dall’inizio alla fine del match.

Trovatemi un quinto con la qualità di Dimarco. Aveva perso la condizione ma è tra i più forti al mondo assolutamente. E ora è tornato alla condizione ideale”, ha detto Ferrara.

