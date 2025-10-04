In occasione del terzo gol di Dimarco nel corso di Inter-Cremonese, è balzata agli occhi la posizione in chiaro fuorigioco di Lautaro che avrebbe disturbato la visuale di Silvestri. Luca Marelli spiega perché la rete è stata convalidata.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gol di Dimarco in Inter-Cremonese, Marelli: “Lautaro in fuorigioco, le direttive…”
ultimora
Gol di Dimarco in Inter-Cremonese, Marelli: “Lautaro in fuorigioco, le direttive…”
L'ex arbitro spiega perché è stata convalidata la rete di Dimarco in Inter-Cremonese nonostante Lautaro fosse in fuorigioco
"La posizione di Lautaro è sicuramente di fuorigioco, ma le direttive per quanto riguarda questa tipologia di episodi, è che sui tiri da fuori area, il giocatore in fuorigioco deve essere a contatto col portiere, qui la distanza è di circa 5-6 metri".
"Abbiamo visto un episodio simile anche in Como-Genoa con la rete di Nico Paz che venne convalidata nonostante la posizione di Morata in fuorigioco del tutto simile a quella che abbiamo visto in questa occasione".
(Dazn)
© RIPRODUZIONE RISERVATA