L'ex arbitro spiega perché è stata convalidata la rete di Dimarco in Inter-Cremonese nonostante Lautaro fosse in fuorigioco

Gianni Pampinella Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 19:37)

In occasione del terzo gol di Dimarco nel corso di Inter-Cremonese, è balzata agli occhi la posizione in chiaro fuorigioco di Lautaro che avrebbe disturbato la visuale di Silvestri. Luca Marelli spiega perché la rete è stata convalidata.

"La posizione di Lautaro è sicuramente di fuorigioco, ma le direttive per quanto riguarda questa tipologia di episodi, è che sui tiri da fuori area, il giocatore in fuorigioco deve essere a contatto col portiere, qui la distanza è di circa 5-6 metri".

"Abbiamo visto un episodio simile anche in Como-Genoa con la rete di Nico Paz che venne convalidata nonostante la posizione di Morata in fuorigioco del tutto simile a quella che abbiamo visto in questa occasione".

(Dazn)