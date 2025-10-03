L'Inter si prepara ad affrontare la Cremonese con la serenità che dà un periodo positivo, ma con l'attenzione ai dettagli

L'Inter si prepara ad affrontare la Cremonese con la serenità che dà un periodo positivo, ma con l'attenzione ai dettagli che fa la differenza in Serie A. In conferenza stampa da Appiano Gentile, Cristian Chivu ha parlato chiaro:

"Abbiamo trovato equilibrio e attenzione anche quando attacchiamo. Sono contento per questo e parto sempre dal fatto di non subire gol. Conta l'organizzazione e l'attenzione".

È su queste basi che si costruisce la solidità difensiva di una squadra che ambisce a gestire le partite con personalità. Chivu ha confermato l'assenza di Marcus Thuram per l'infortunio muscolare: "L'infortunio non è gravissimo", ha detto, raccontando che già in Cagliari il francese è uscito dopo un'ora. "Ho visto la coppia con lui e Lautaro adatta, dispiace dal punto di vista umano".

La domanda di Fcinter1908 su Andy Diouf: "A che punto è?" — "A che punto è Diouf? E' l'ultimo arrivato, ha bisogno di tempo. L'ho premiato nella prima partita, appena arrivato da un giorno. Ed è perché non esistono regole, si sta allenando bene, lo vedo molto in crescita rispetto a come era arrivato, era un po' timidino. L'impatto può essere abbastanza grande, lo vedo più coinvolto.

I ragazzi lo aiutano tutti i giorni, ha iniziato piano piano a sciogliersi e lasciarsi andare. Vedo qualità, tanta ambizione, determinazione, cultura del lavoro. E prima o poi avrà la possibilità"