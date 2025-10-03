FC Inter 1908
In casa nerazzurra è il momento in cui poter valutare concretamente il peso delle scelte fatte in estate per completare il reparto d'attacco
L'infortunio di Marcus Thuram che lo terrà fuori qualche settimana, offre una grande opportunità a Bonny e Pio Esposito. Entrambi gli attaccanti scalpitano, in particolare il francese che fin qui non è mai partito titolare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sarà anche il momento in cui poter valutare concretamente il peso delle scelte fatte in estate.

"Quando l’Inter è andata con determinazione subito su Bonny, anticipando la concorrenza, e ha scelto di interrompere i dialoghi con l’entourage di Hojlund per lasciare spazio alla permanenza del giovane Esposito (il danese sarebbe diventato altrimenti l’obiettivo numero uno), si è convinta di aver messo a disposizione di Chivu un reparto ben assortito e dal valore molto più alto rispetto al passato".

"Lo ha fatto in pieno accordo con l’allenatore rumeno, che aveva già lavorato con entrambi. Ma il giudice supremo di ogni mercato rimane il rettangolo verde: le indicazioni finora sono state sicuramente positive, il test in arrivo chiarirà ulteriormente il quadro e aiuterà a definire le ambizioni della squadra". 

