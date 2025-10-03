Nel corso delle sue storie su Instagram, Nino Ciccarelli, uno dei massimi esponenti della Curva Nord, ha risposto ai tifosi che gli hanno chiesto di un possibile ritorno del tifo allo stadio durante le partite dell'Inter (ecco la notizia di FcInter1908).
Ciccarelli apre: “Torna la Curva? Sicuramente non per Inter-Cremonese ma posso dirvi che…”
Queste le sue parole: "Mi state chiedendo in tanti se è vero o no. Io una cosa posso dirvela: quando torneranno in curva bandiere e striscioni, la curva comincerà a cantare. Incrociamo le dita, sicuramente non sarà con la Cremonese: ma incrociamo le dita e vedremo quello che succederà".
