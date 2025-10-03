FC Inter 1908
Nino Ciccarelli, uno dei massimi esponenti della Curva Nord, ha risposto ai tifosi che gli hanno chiesto di un possibile ritorno del tifo allo stadio durante le partite dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso delle sue storie su Instagram, Nino Ciccarelli, uno dei massimi esponenti della Curva Nord, ha risposto ai tifosi che gli hanno chiesto di un possibile ritorno del tifo allo stadio durante le partite dell'Inter (ecco la notizia di FcInter1908).

Queste le sue parole: "Mi state chiedendo in tanti se è vero o no. Io una cosa posso dirvela: quando torneranno in curva bandiere e striscioni, la curva comincerà a cantare. Incrociamo le dita, sicuramente non sarà con la Cremonese: ma incrociamo le dita e vedremo quello che succederà".

