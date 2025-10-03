Nino Ciccarelli, uno dei massimi esponenti della Curva Nord, ha risposto ai tifosi che gli hanno chiesto di un possibile ritorno del tifo allo stadio durante le partite dell'Inter

ecco la notizia di FcInter1908

Queste le sue parole: "Mi state chiedendo in tanti se è vero o no. Io una cosa posso dirvela: quando torneranno in curva bandiere e striscioni, la curva comincerà a cantare. Incrociamo le dita, sicuramente non sarà con la Cremonese: ma incrociamo le dita e vedremo quello che succederà".